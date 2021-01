Por O Dia

Publicado 08/01/2021 01:01

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, realizou nessa quinta-feira (7) um trabalho de manutenção em rua localizada no bairro Cidade Nova. Após reportagem doter mostrado o apelo de moradores da Rua da Floresta que, mal conseguem transitar na via depois de dias chuvosos , profissionais do Município estiveram na localidade.Apesar da visita da Prefeitura ao local para realizar um trabalho de patrolamento, entretanto, ainda não há previsão para pavimentação da rua. O município informou que ainda não há previsão de quando o trabalho será realizado, mas acrescentou que “a secretaria está em análise para iniciar o trabalho exposto”.