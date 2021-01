Por Rômullo Espíndola

Publicado 25/01/2021 20:52 | Atualizado 25/01/2021 23:38

SILVA JARDIM – Uma nova remessa da vacina que previne contra o coronavírus chegou ao município, no interior do Rio, na manhã desta segunda-feira (25). Enviado pelo Governo Estadual, as 220 doses foram entregues na cidade vizinha de Rio Bonito, na Região Metropolitana. O imunizante não é o mesmo da primeira remessa, uma vez que, é produzido pelos laboratóriosnuma parceria com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz ().Quem já recebeu a primeira dose da, entretanto, não pode receber uma segunda dose dessa vacina recém-enviada pelo Estado, de acordo com a Coordenação de Imunização do município. Conforme texto publicado pela Prefeitura nas redes sociais, a segunda dose da CoronaVac que, foi entregue na última terça-feira (19) , será aplicada na primeira semana de fevereiro. Ainda segundo a Prefeitura, nessa terça-feira (26) serão aplicadas as últimas doses da CoronaVac.“Amanhã iremos fechar as 240 doses [CoronaVac]. Eu acho que tenho na central umas oito a 10 doses dessas 240”, explicou Marilete Ancelino, coordenadora de imunização no município. Ao todo, o município recebeu 460 vacinas contra Covid-19. Foram 240 doses da CoronaVac e 220 doses de Oxford. A vacinação segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem como público alvo desta primeira fase os profissionais de saúde, idosos e deficientes institucionalizados.