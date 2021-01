Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:24

SILVA JARDIM – Agentes darealizam neste fim de semana uma ação para organizar o fluxo de veículos no distrito de, em, no interior do Rio. Ruas e esquinas estão sendo sinalizadas com cones pelos agentes e, caso o tráfego de veículos aumente, o Centro deve ser temporariamente fechado. O objetivo da Guarda Municipal é evitar que carros parem ou estacionem em locais que atrapalhem o trânsito.O distrito de Aldeia Velha é um dos locais mais procurados pelos turistas durante o verão. Conhecida pelas cachoeiras e belezas naturais, a localidade atrai turistas de diferentes cidades do Estado. Num período onde Silva Jardim chegou a registrar a temperatura mais elevada do país nessa quinta-feira , se espera muita visitação e grande movimentação de pessoas neste fim de semana no local.