Publicado 14/02/2021 13:14

SILVA JARDIM – Moradores de, no interior do Rio, estão reclamando de uma ação da Prefeitura, que suspendeu a circulação dos ônibus gratuitos nos distritos de, durante o período de carnaval. De acordo com o comunicado emitido nesse sábado (13), o objetivo é controlar as aglomerações em bairros turísticos, sendo assim os ônibus só voltam a circular na próxima quarta-feira.A ação da Prefeitura, entretanto, desagradou diversos moradores da cidade que responderam com insatisfação ao comunicado publicado nas redes sociais. “Um absurdo. Aldeia é fácil de sair e entrar, agora Bananeiras, Gaviões e Pirineus são longe. Nem todo mundo tem como ir e vir, não esqueçam dos moradores”, argumentou uma moradora nas redes sociais.Em outro comentário, uma moradora questiona a decisão da Prefeitura e cobra mais fiscalização por parte das autoridades para coibir as aglomerações durante o período carnavalesco. “E quem mora nesses locais e precisa sair? Vão ter que ficar três ou quatro dias sem transporte porque vocês [Prefeitura] não querem se dar o trabalho de fiscalizar”, reclamou na publicação.A suspenção dos ônibus gratuitos é uma das várias medidas que a Prefeitura de Silva Jardim vem tomando nos últimos dias para proibir festas e aglomeração pela cidade durante o carnaval, a fim de, evitar a proliferação da Covid-19. Outras medidas foram publicadas em decreto, que entrou em vigor na última quarta-feira (10)