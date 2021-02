Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:00

SILVA JARDIM – O calendário de vacinação em idosos com mais de 90 anos em, no interior do Rio, foi divulgado pela Prefeitura da cidade nessa terça-feira (16). De acordo com a publicação do Município nas redes sociais, a imunização vai começar nessa quinta-feira (18), e será efetuada de casa em casa, por meio da equipe de(ESF).O objetivo da Secretaria de Saúde é vacinar todos os idosos nessa faixa etária até o próximo dia 26 de fevereiro. Segundo a Prefeitura, não há idosos com mais de 90 anos para serem imunizados nesta primeira fase da campanha, nas localidades de