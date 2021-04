Informações sobre horário e local do sepultamento não foram divulgadas Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:35

SILVA JARDIM – A ex-secretária de Turismo da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, Ana Beatriz Cordeiro, de 53 anos, morreu na noite dessa terça-feira (13), em decorrência da Covid-19. De acordo com familiares, Ana Beatriz havia sido diagnosticada com leucemia e estava internada num hospital na capital do Rio desde o dia 26 de março, onde também teria sido infectada pelo novo coronavírus.

Além de já ter ocupado o cargo de secretária na pasta de Turismo no município, Ana Beatriz era produtora rural e possuía duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), na localidade de Imbaú. Ana atuava como parceira da Associação Mico-leão-dourado (AMLD), produzindo mudas nativas da Mata Atlântica para projetos de restauração florestal.

Publicidade

A Prefeitura de Silva Jardim publicou uma nota, lamentando o falecimento da ex-secretária. “Recebemos a notícia do falecimento de Ana Beatriz Cordeiro, ex-secretária de Turismo de Silva Jardim, que nos deixou nesta terça-feira. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando o nosso voto de pesar e agradecimento à dedicação e trabalho prestado ao nosso município”, diz a nota.