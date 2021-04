O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado Foto: Divulgação / Polícia Militar

SILVA JARDIM – Um homem conseguiu dirigir baleado até a UPA de Silva Jardim, no interior do Rio, após sofrer uma tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira (23), no bairro Caxito. O homem, identificado como Wedley Ferreira da Conceição, foi baleado dentro do próprio carro e mesmo ferido conseguiu fugir para buscar atendimento, de acordo com a Polícia Militar.

A vítima contou à polícia que foi rendida por dois criminosos armados enquanto chegava em casa. Os assaltantes teriam entrado no veículo de Wedley e o levado até a Estrada do Capivari. Ao chegar no local, os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima, que acabou ferida nas costas. Mesmo ferido, Wedley dirigiu por cerca de 10 quilômetros até a unidade médica mais próxima.

O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial, que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A Polícia Civil investiga o que teria motivado a tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O Dia tenta contato com a UPA de Silva Jardim para obter informações sobre o estado de saúde da vítima.