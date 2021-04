Preso foi levado para a 120ª Delegacia Policial Foto: Divulgação / Polícia Civil

SILVA JARDIM – Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, na tarde desta terça-feira (27). Segundo a corporação, o preso é apontado como um dos chefes do tráfico no bairro Caxito. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado na cidade de Rio Bonito após investigações. Contra o preso havia um mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, o preso é tido como um dos principais nomes da comunidade do Caxito, considerada a comunidade mais violenta de Silva Jardim. Ainda segundo a polícia, o suspeito já participou de troca de tiros contra forças de segurança e é conhecido por sua ligação com a comunidade do Salgueiro em São Gonçalo, de onde viriam drogas e armas.

Trem-bala’ que A prisão é um desdobramento da operação ‘’ que prendeu outros dois suspeitos também nesta terça . A operação visa frear a onda de violência na localidade, uma vez que, os alvos dessa operação, além de participar do tráfico de drogas, estão diretamente ligados e são investigados em homicídios e tentativas de homicídios ocorridos no local, segundo a polícia.

De acordo com a corporação, o nome da operação vem dos inúmeros casos suspeitos que ocorrem próximo à uma linha de trem desativada na localidade. Também seria nesse local onde funcionaria uma ‘boca de fumo’, além de existir uma barreira, onde moradores são constrangidos tendo de abaixar faróis e vidros do veículo, ainda segundo a corporação.

