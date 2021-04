Cidade soma 39 mortes e 2.331 casos confirmados da doença Foto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:31

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, informou em seu perfil oficial nas redes sociais, que tem registrado queda no número de internações por Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nessa quarta-feira (28) não havia nenhum paciente internado em unidades de saúde do município por conta da doença.

Segundo publicação do governo municipal, o último paciente a dar entrada infectado pelo novo coronavírus foi transferido na última terça (27) para o Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro, em Itaboraí. Ainda segundo a Prefeitura, não há ninguém sequer em observação na UPA da cidade. A Prefeitura ainda informou que já vacinou mais de 10% da população.

