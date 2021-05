Projeto estaria em fase final de ajustes, de acordo com os vereadores Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/05/2021 20:27

SILVA JARDIM – Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, anunciaram nesta quarta-feira (12) a criação de um projeto para percorrer todos os bairros da cidade, a fim de, ouvir os problemas dos moradores e atender possíveis demandas. De acordo com os parlamentares, o programa deve se chamar ‘Gabinete Itinerante’, mas ainda não há data para o lançamento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, aparecem três representantes do poder legislativo, são eles: Henrique Gouveia, presidente da casa, Liés Abibe e Marcelinho Pedreiro. Durante o comunicado de pouco mais de um minuto, os parlamentares afirmaram que a novidade está em fase final de ajustes e deve ser lançada em breve.

“A gente numa conversa aqui, informal, decidiu criar um projeto chamado ‘Gabinete Itinerante’, onde os vereadores vão até vocês, nos seus bairros para pegar as demandas. A gente tá em fase final de ajuste desse projeto, em breve a gente traz a novidade para vocês e vamos marcar os locais, onde devemos visitar”, contou o vereador Liés Abibe em vídeo.