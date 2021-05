Henrique Gouveia (ao centro) diz esperar que "futuro político do município seja resolvido o quanto antes" Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:33

Silva Jardim, no interior do Rio, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Henrique Gouveia, comentou sobre o cenário político do município, em texto, nas suas redes sociais na noite dessa terça-feira (18). SILVA JARDIM – Alguns minutos após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar o recurso do PROS e anular os votos recebidos pelo partido nas eleições municipais de, no interior do Rio, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Henrique Gouveia, comentou sobre o cenário político do município, em texto, nas suas redes sociais na noite dessa terça-feira (18).

“Acabo de receber a notícia de que o ex-prefeito Jaime Figueiredo perdeu o seu recurso na justiça, em última instância. Com isso o TRE deve realizar uma nova eleição, aqui, em Silva Jardim... Espero que o futuro político do nosso município seja resolvido o quanto antes, e que dessa vez a vontade do povo seja respeitada”, analisou o parlamentar em publicação na internet.

Publicidade

Conforme a decisão do TSE, o candidato a prefeito mais votado nas eleições, Jaime Figueiredo, e outros quatro vereadores eleitos pelo partido ficam impedidos de assumirem seus respectivos cargos. Os ministros entenderam, em decisão unânime, que a cidade terá de passar por novas eleições majoritárias nos próximos meses. O TSE manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que julgou irregular a situação partidária do PROS.