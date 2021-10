A tradicional Feira está de volta no próximo sábado no bairro de Aldeia Velha - Divulgação

A tradicional Feira está de volta no próximo sábado no bairro de Aldeia VelhaDivulgação

Publicado 06/10/2021 14:15 | Atualizado 06/10/2021 14:16

Silva Jardim - No próximo sábado (09/10), acontecerá no distrito de Aldeia Velha, mais uma edição da Feira D’Aldeia. A feira acontece desde 2016, e quase dois anos sem edição por causa da pandemia de Covid-19, mas agora está de volta com tudo: apresentações musicais, de circo, rodas de conversa e exposições culturais, contará também com a presença de vários artesãos do município.

Nesta edição, serão várias apresentações de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc no município no ano passado. O evento contará também com a presença da artista Adriana Tiúba que estará apresentando a performance circense “O Ritual com Fogo”. Daniella Valadão estará apresentando um tributo a Belchior, e o Espaço Cultural Manioca Colab estará promovendo uma roda de conversa sobre a “História da Alimentação no Brasil”, com a participação da Taina Mie.

É necessário seguir todos os protocolos de saúde básicos para contra o Covid-19, como a utilização de máscara e álcool em gel para higiene das mãos.

Confira a programação completa da Feira D’Aldeia:

16h - Abertura da Exposição Fotográfica: "Gaviões que ninguém vê" de Luiz Thiago de Jesus

17h - Roda de Conversa: "História da Alimentação no Brasil" com Taina Mie

18h - Show com Léo Viramundo

18h30 - Performance Ritual com Fogo com Adriana Tiúba

19h - Show "Tributo a Belchior" com Daniella Valadão e Maquinho

Realização: Coletivo Feira D’Aldeia

Mais informações sobre o evento no link: https://www.instagram.com/feiradaldeia/