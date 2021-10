As oficinas durarão todos os domingos do mês - Divulgação

Publicado 07/10/2021 10:37 | Atualizado 07/10/2021 10:39

Silva Jardim - No próximo domingo (10/10), acontecerá no Teatro Municipal Zezé Macedo, mais uma contrapartida da Lei Aldir Blanc no municipio, será o 1º domingo de todos no mês que receberá oficinas de atividades artísticas e culturais.

Chegou a vez da Sociedade Folclórica Mineiro Pau, grupo que existe no município há décadas e faz um trabalho muito importante para a cultura Silva-jardinense. O Grupo de artistas foi recebeu a o título e foi contemplado pelo Edital I de 2020 da lei de incentivo à cultura.

Durante 4 dias, acontecerá oficinas gratuitas de danças, canto, coreografia e rimas. Em todos os domingos do més de outubro acontecerão os cursos e serão divididos da seguinte forma:

Dia 10/10 - Oficina de Versos e Rimas - 14h

Oficina de Coreografia e ritmo com os bastões - 16h

Dia 17/10 - Oficina de Canto / Contra canto e ritmo - 14h

Oficina de percussão e sanfona com leitura musical - 16h

Dia 24/10 - Oficina de Versos e Rimas - 14h

Oficina de Coreografia e ritmo com os bastões - 16h

Dia 31/10 - Oficina de Canto / Contra canto e ritmo - 14h

Oficina de percussão e sanfona com leitura musical - 16h

Todos os dias do evento seguirão as medidas sanitárias de prevenção ao Covid-19, máscaras serão obrigatórias e também a utilização de álcool em gel nas mãos.