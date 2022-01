Saúde Mental e Emocional; cuidar é preciso - Foto: Natália Souza

Saúde Mental e Emocional; cuidar é precisoFoto: Natália Souza

Publicado 04/01/2022 14:55

Silva Jardim - A Prefeitura Municipal de Silva Jardim, através da Secretaria de Saúde, lança já no mês de janeiro de 2022, a campanha"JANEIRO BRANCO".

O Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas.

No primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais, e a saúde é algo além de importante essencial, pois sem saúde é impossível ter qualidade de vida, por isso é importante se cuidar e sentir algo errado, não hesite; PROCURE O POSTO DE saúde mais próximo, PORQUE SAÚDE É COISA SÉRIA, o posto de saúde também esta preparado para cuidar da sua saúde mental.