A prefeita Maira Figueiredo recebeu o tenente Araújo, representante do 35º BPM Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2022 15:04 | Atualizado 06/01/2022 15:04

Silva Jardim - Na última terça-feira (04/01) a prefeita Maira Figueiredo recebeu o tenente Araújo em seu gabinete, ele é representante do 35º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Silva Jardim.

O objetivo do encontro foi discutir questões de segurança pública e identificar as principais demandas do município, e unir forças para trazer melhorias na manutenção do direito de ir e vir com tranquilidade aos moradores e comerciantes da cidade.

A prefeita agradeceu a visita do tenente, parabenizou o trabalho desempenhado pelo Batalhão, e se colocou à disposição para auxiliar em projetos de ordem e segurança.

Na visita também estiveram presentes o Subtenente Belmonte e o Subsecretário de transporte Carlos Nunes