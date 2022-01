Devido as fortes chuvas a agua da lagoa transbordou e invadiu casas de moradores de Jaturnaiba - Foto: Reprodução Prefeitura de Silva Jardim

Devido as fortes chuvas a agua da lagoa transbordou e invadiu casas de moradores de JaturnaibaFoto: Reprodução Prefeitura de Silva Jardim

Publicado 18/01/2022 17:37

Silva Jardim - Uma ação conjunta entre as secretarias de saúde e de promoção social realizaram na última segunda-feira, dia 17/01 uma ação social para ir em socorro as vítimas do bairro Lagoa de Jaturnaiba que tiveram as suas casas invadidas pelas águas das fortes chuvas que encheram a lagoa.

Foram feitos testes de Covid-19 em adultos e crianças, vacinação contra Covid-19, vacinação contra tétano e Influenza, houve fornecimento de hipoclorito e distribuição de medicações a população.

A casa das pessoas afetadas recebeu a visita da Defesa Civil para detecção de danos estruturais. O SAMU também se fez presente dando atendimento.