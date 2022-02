Desconto de 15% para pagamento de cota única do IPTU 2022 até dia 15/02 - Divulgação

Publicado 03/02/2022 14:56

Silva Jardim - A Prefeitura informou a imprensa que está prorrogando o desconto de 15% disponibilizado para o contribuinte que optar para o pagamento do IPTU 2022 para cota única.

Agora o contribuinte terá até o dia 15/02 para garantir o desconto.

A novidade é que além das modalidades tradicionais de pagamento o contribuinte poderá pagar a taxa através do PIX. Para pagamento em PIX o munícipe poderá usar o QR Code que está disponível no carnê do IPTU.

Maiores informações na Secretaria Municipal de Fazenda.