Marcelo Adnet imita Bolsonaro, Lula e Moro Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 00:38

O pronunciamento do ex-presidente Lula mexeu com as peças do tabuleiro político essa hoje. Ao vivo do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente fez duras críticas a Bolsonaro, ao Moro, ao STF e à imprensa.



Marcelo Adnet não perdeu a oportunidade de gravar um vídeo imitando os três que deu o que falar. O humorista fez graça com o jeito do Lula falar até as mudanças na postura do presidente depois da decisão que tornou o ex-presidente elegível. Confira toda a repercussão:

Moro x Lula x Jair pic.twitter.com/AhFDmZpREo — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 10, 2021

Publicidade

Marcelo Adnet está impagável neste vídeo como Moro, @LulaOficial e Bolsonaro pic.twitter.com/EzlvsbDT8A — Dimas Roque (@dimasroque) March 10, 2021

adnet literalmente o único brasileiro com emprego 100% garantido aconteça o que acontecer no país https://t.co/5xiITUA9f1 — mini manual umbrella (@mellrealoficial) March 10, 2021

Publicidade