Publicado 11/03/2021 21:20 | Atualizado 11/03/2021 21:23

Rio – A ação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de surgir com um globo terrestre na live desta quinta-feira (11 ) rapidamente viralizou pelas redes sociais. Na web, muitos internautas associaram o movimento do presidente como um aceno ao discurso da última quarta-feira (10) do ex-presidente Lula.