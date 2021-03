Youtuber quebra CD de Projota com lasanha após eliminação no BBB 21 Reprodução/ Youtube

Por MH

Publicado 17/03/2021 01:40 | Atualizado 17/03/2021 01:43

O youtuber Ciro Hamen, do canal do Youtube “O Brasil Que Deu Certo”, cumpriu a promessa e quebrou o CD de Projota em comemoração à eliminação do rapper do Big Brother Brasil, da TV Globo, na noite desta terça-feira (16). O canal chegou a fazer uma campanha chamada “lasanhaço” com seguidores nas redes sociais em referência ao prato escolhido ser um dos vários alimentos que o brother declarou não apreciar durante sua passagem pelo programa.



Assista ao vídeo e confira a repercussão:

