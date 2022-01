Narcisa e Maria Beltrão em live no Instagram - Reprodução/ Instagram

Publicado 15/01/2022 01:50

A jornalista Maria Beltrão, da GloboNews, participou na noite desta sexta-feira, 14, de uma live no Instagram com a socialite Narcisa Tamborindeguy. Um trecho em especial do bate-papo viralizou nas redes sociais: a estrela do canal de notícias fez uma imitação do personagem Chewbacca, da franquia Star Wars, atendendo a um pedido dos seguidores que acompanhavam a transmissão. Mas, para a surpresa de todos, a a anfitriã parece não ter entendido muito bem: "Uau, nossa...você é linda. O que é isso, é um judeu?", questionou Narcisa.

Confira alguns comentários nas redes sociais:

Nada acima dessa live e desse momento aqui! a gente implora por um programa de televisão de Maria Beltrão com Narcisa pic.twitter.com/3hjyscAykI — Central Maria Beltrão (@centralmariab) January 14, 2022

"O que é isso? Um judeu?"



Narcisa e Maria Beltrão. pic.twitter.com/r6H87d9iej — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 15, 2022

A Maria Beltrão fazendo cosplay de chewbacca numa live com a Narcisa eu tô PASSANDO MAL juntou os dois caos em pessoa — (@alycianizer) January 15, 2022