'Pipocas' e 'camarotes' se reúnem no gramado da casa do 'BBB 22'Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 18/01/2022 07:02 | Atualizado 18/01/2022 07:16

Rio – A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil estreou na noite desta segunda-feira (17). A casa mais vigiada do país vai confinar mais uma vez 20 participantes em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. O BBB 22 já estava movimentando as redes sociais antes mesmo de começar, contudo agora a coisa ficou diferente. A estreia do reality inflamou a web e passou horas a fio sendo assunto mais comentado.



Estreando no comando do programa, Tadeu Schimdt foi poupado pelos tribunais das redes sociais. O jornalista até recebeu elogios e, aparentemente, foi aceito pelos internautas. Contudo, não faltaram memes, shades, opiniões polêmicase tudo aquilo que há de melhor (ou pior) nos comentários das redes sociais sobre o andamento do primeiro episódio. Sem muito que fazer, Tadeu entregou um jogo da discórdia bem fofo para os participantes do grupo pipoca passar o tempo.



O grupo Camarote chegou bem no final da exibição ao vivo, renovando o fôlego dos fãs do programa. Um dos nomes mais falados, Pedro Scooby conquistou a casa com sua simpatia e surpreendeu os internautas que esperavam dele nada mais que um pai ausente. Naiara Azevedo também causou comoção na web e já está taxada de vilã da edição. Ainda faltam 99 dias de confinamento, mas o BBB 22 apertou o start com tudo.

Eles ja na sagacidade do jogo. Bonitos, dispostos a pegação e ainda ligados no jogo. Que sabor! #BBB22 #RedeBBB — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 18, 2022

Pedro Scooby como bom surfista carioca cheio de bom papo amigo de geral conseguindo conduzir a galera mesmo com a Luana Piovani, a Vara da Infância, o Conselho Tutelar atrás dele. — Jota Marques (@jotamarquesrj) January 18, 2022

O Thiago já tá tirando as telesenas e os catálogo da Jequiti da mala para distribuir pro povo da casa pic.twitter.com/ypun26ogFD — Mateus Nantes (Kira) (@matnantess) January 18, 2022

Claro que não faltou a previsão do "Guru dos Realities", Chico Barney.