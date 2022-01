Naiara Azevedo e demais participantes do 'BBB 22' - Reprodução/ Globoplay

Publicado 18/01/2022 07:31

Rio – A participação de Naiara Azevedo no Big Brother Brasil 22 começou agitando as redes sociais. A cantora foi a última participante a entrar na casa nesta segunda-feira (17), porém sua chegada não conquistou boas impressões entre os Brothers e Sisters de Curicica, tão pouco ajudou na avaliação que o público já fez da sertaneja aqui fora.



Naiara já estava em baixa com os fãs do BBB por ter criado um atrito com a família de Marília Mendonça, falecida em 2021. Assim que entrou na casa poucos membros do grupo Camarote a reconheceram de imediato, ela foi “salva” por Tiago Abravanel que já era conhecido da moça. Após isso, ao se apresentar ao restante dos confinados, alguns membros do grupo Pipoca alegaram sentir uma “energia esquisita” nela.



Daí pra frente o ranço com a sertaneja já estava instaurado. Apenas uma hora após sua entrada na casa, Naiara reclamou de ter que dividir a cama com outras pessoas, reclamou da sujeira na cozinha e fez declarações errôneas sobre questões raciais. A cantora não conseguiu realizar uma ação que fosse vista como positiva pelos espectadores na internet e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os internautas já a apontam como a mais votada para o primeiro Paredão da edição, outros já cravam que a paranaense será a primeira eliminada.



Pelo andar da carruagem, parece que a participação de Naiara Azevedo vai valer menos que os "50 reais" que a fizeram famosa.

Naiara Azevedo em 15 minutos na casa já garantiu 12 votos na casa. Isso é saber jogar #BBB22 — gui sousa (@guilhermesousa) January 18, 2022

Eslovênia, Rodrigo e Natália não sentiram uma energia boa vindo da Naiara!



QUE COMECEM OS JOGOS! #BBB22



pic.twitter.com/0FoweGU8JT — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) January 18, 2022

A ESLOVÉNIA E O RODRIGO FALANDO QUE SENTIRAM UMA ENERGIA ESQUISITA COM A NAIARA AZEVEDO #BBB22 pic.twitter.com/4DjFfVC5nv — giovanna (@giparisan) January 18, 2022