BBB 22: Confira a programação da semana com todas as dinâmicas | Tá na Rede | O Dia

Eslô e Jessi na primeira prova da temporada - Reprodução / GloboPlay

Publicado 19/01/2022 04:16

Rio – O BBB 22 está com uma agenda lotada na primeira semana. Nesta terça-feira (18), Tadeu Schmidt revelou para os telespectadores todas as dinâmicas e prêmios nesses primeiros dias de programa. Ao todo, seis participantes serão imunizados, incluindo o líder e o anjo, que será autoimune. Confira a programação da semana:

Terça-feira (18/01)

Prova de resistência valendo imunidade para uma dupla. Somente membros do grupo Pipoca puderam participar.

Quinta-feira (20/01)

Chegada dos três integrantes do Camarote que restam: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Prova valendo imunidade para uma dupla. Dessa vez, somente membros do grupo Camarote participarão.

Sexta-Feira (21/01)

Superprova para todos os participantes. Valendo a coroa do Líder e o colar do anjo, que será autoimune essa semana.

Domingo (23/01)

Formação de Paredão triplo; o indicado pelo Líder vai puxar alguém com o contragolpe e a casa vai indicar duas pessoas. Os dois participantes com mais votos da casa e o indicado do contragolpe participam da prova bate-volta