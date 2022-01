Tadeus Schmidt - Divulgação / Rede Globo

Publicado 19/01/2022 04:20

Rio – Parece que a contenda entre Tadeu Schmidt e Luana Piovani vai longe. Ao encerrar o Big Brother Brasil desta terça-feira (18), o apresentador voltou a cutucar a atriz repetindo o gracejo do programa de estreia. “Beijo Luana”, provocou Tadeu após se despedir dos espectadores.

No primeiro dia do BBB 22, tanto Tadeu quanto a edição do programa fizeram referência à Luana Piovani. O quadro “O Brasil Tá Vendo” recebeu um pequeno subtítulo que dizia “Menos a Luana”. Piovani não deixou barato e respondeu as provocações através de suas redes sociais. A loira alegou que não assistiu ao programa, mas que foi avisada por uma amiga sobre o ocorrido.

Desta vez, Luana disse que “nem se quisesse” teria visto o programa, pois sua televisão não possui antena. Mesmo assim, novamente ela ficou sabendo que recebeu outro beijo e estava “amando” a atenção. Nas redes sociais, Piovani havia frustrado as expectativas dos internautas ao afirmar que não assistiria ao BBB 22. Contudo, parece que a Rede Globo está disposta a fazer de tudo para que sua ex-funcionária esteja presente nessa edição. Mesmo que isso signifique “cutucar a onça com a vara curta”, como apontou um seguidor.

Tadeu Schmidt sem medo do perigo e do caos mandou um “Beijo Luana” no final da edição de hoje! pic.twitter.com/COXcvLEv0I — Já Stalkeei #BBB22 (@jastalkeei) January 19, 2022

Luana já soube do beijo do Tadeu #BBB22 pic.twitter.com/wAsQilMhvk — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 19, 2022

BEIJO LUANA — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) January 19, 2022

“Até amanhã, beijo Luana”



Tadeu e direção cutucando a onça com vara curta E EU APOIO 100%. — André Brandt (@andrebrandt) January 19, 2022