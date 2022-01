Maria, participante do BBB 22 - Reprodução Internet

Publicado 20/01/2022 04:19 | Atualizado 20/01/2022 04:20

Rio – O Big Brother Brasil 22 já começou pegando fogo, mas não é o tradicional fogo no parquinho, e sim o fogo na paquera. A atriz Maria estava “atirando” para todos os lados nesta quarta-feira (19). A Verena de Amor de Mãe não escondeu da casa sua bissexualidade e já lançou flertes bem diretos para Natália e Paulo André.

Sem papas na língua, Maria falou que ficaria com Natália em um papo na academia. Mais cedo, ela já havia pedido para Pedro Scooby e Tiago Abravanel sondarem para ela quais das outras meninas da casa se interessavam por meninas também. Mas ela foi para o ataque mesmo com Paulo André. De volta ao papo da academia, Maria revelou para os confinados que já flertava com o atleta aqui fora e que eles trocavam mensagens pelo Instagram.

A sister chegou tão em cima de Paulo que ele ficou sem graça e entrou na defensiva. “A gente só trocou uma ideia”, começou o corredor, “Tu me seguiu, eu te segui. Tu comentou minhas fotos, eu falei vamos se (sic) encontrar no Rio. Vamos dar um rolé”, argumentou Paulo. Contudo, os comentários de Maria, segundo a própria, eram nada inocentes. Fomos checar e, em uma das fotos, Maria realmente comenta um “Benza Deus” para Paulo.

Nas redes sociais, os internautas já estão “shippando” o casal.

Maria: “Não tem mulher que pega mulher aqui nessa casa não?”



Pedro Scooby: “Vou investigar pra você”



Maria: "Por favor, investiguem!"



Vem aí! #BBB22 pic.twitter.com/WItmziMcRZ — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 19, 2022

a Maria decepcionada porque só ela e a Brunna beijam mulheres e não vai ter ninguém pra beijar na festa — MARIA (@eumaria) January 19, 2022