Publicado 20/01/2022 04:23

Rio – O Big Brother Brasil 22 mal começou e os fã-clubes já estão trabalhando a todo vapor. Um dos participantes que mais vem agradando ao público é o ator Douglas Silva. O eterno “Acerola” de Cidade dos Homens conquistou a simpatia das redes sociais e foi o primeiro Brother a ganhar uma música de sua torcida.

O “Funk do Acerola” faz homenagem ao personagem que rendeu à Douglas uma indicação ao Emmy de melhor ator. Na série, Acerola (Douglas Silva) e Laranjinha (Darlan Cunha) mostram como é a vida de dois garotos em uma favela do Rio de Janeiro. No BBB, Douglas está chamando atenção com seus passinhos de dança, que ele aprendeu com a filha. O resultado não teria como ser outro, confere só: