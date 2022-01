Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Publicado 20/01/2022 04:32

Rio – O streamer Casimiro Miguel foi responsável por uma "brincadeira do bem" na noite desta terça-feira (18). Cazé lotou a Barraca do Marcão, em Curitiba, mandando seus seguidores irem até o ponto de lanches para comer cachorro-quente de graça. Para garantir a dogão de toda a galera, Casimiro fez um Pix de R$ 5.000 para Marcos, o dono da barraca.

A história começou quando Marcos entrou em contato com Casimiro durante sua live diária na plataforma Twitch.tv. O vendedor de lanches chamou a atenção do jornalista ao comentar que assistia o programa de Cazé enquanto trabalhava em sua barraca de cachorro-quente. Casimiro então propôs uma brincadeira para o homem e transferiu o dinheiro.

Logo em seguida, Casimiro anunciou na sua transmissão o que havia feito e quem chegasse à Barraca do Marcão dizendo que chegou lá através da live ganharia um cachorro-quente grátis. A “pegadinha do bem” deu tão certo que uma fila enorme se formou na Rua José Oliveira Franco, no Bairro Alto em Curitiba.

Para acompanhar os seguidores, Casimiro emplacou a Hastag #BarracadoMarcão no Twitter e movimentou as redes sociais. Rapidamente vários internautas estavam colocando fotos na frente da barraca e até com o próprio Marcos. No final das contas, os ingredientes para o cachorro-quente se esgotaram e Marcos presenteou aqueles na fila com um “vale-lanche” para o próximo dia.