Douglas Silva é o primeiro líder do BBB 22 - Reprodução / Tv Globo

Douglas Silva é o primeiro líder do BBB 22Reprodução / Tv Globo

Publicado 22/01/2022 04:08

Rio – Douglas Silva se tornou o primeiro líder do Big Brother Brasil 22. Junto de Rodrigo, o ator realizou o menor tempo na superprova do líder e do anjo. Na noite desta sexta-feira (21), a dupla disputou uma prova de sorte para decidir a liderança e Douglas levou a melhor. Contudo, ao selecionar os participantes que receberiam as pulseiras para o VIP, o pai da Maria Flor decidiu levar apenas os Brothers, literalmente.

O eterno Acerola, de Cidade dos Homens, escolheu seis marmanjos para acompanhar ele durante essa semana na ala VIP da casa mais vigiada do país. A decisão de Douglas foi criticada nas redes sociais. Alguns internautas não conseguiram entender a escolha do ator e outros ficaram indignados. Outros perfis das redes sociais fizeram a “passada de pano” para o novo líder.

Douglas viralizou assim que o reality começou graças a coreografias que dançava junto com sua filha e eram publicadas na internet. Dentro do programa, ele se justificou para os colegas de confinamento: “pai, se você ganhar o líder eu não quero nenhuma mulher dormindo no quarto”, disse ele, repetindo as palavras da filha de dez anos.

Após essa explicação, o tribunal das redes sociais perdoou o Brother pelo “vacilo”... Por enquanto.

Eu ainda to indignada com esse VIP do Douglas #BBB22 — Central BBB #BBB22 (@CentralReaIity) January 22, 2022

Douglas fiquei chateadinha com esse vip só de homem — Preta Ijimú (@Nailahnv) January 22, 2022

Esse VIP tá com cara de que vai ter muita gente se queimando no quarto do líder#BBB22 pic.twitter.com/ebL9JWmdus — Eric (@ericfranco98) January 22, 2022

aqui a explicação do vip de douglas pic.twitter.com/aDkBxG4wRo — Hawk BBB22 (@rauquetxt) January 22, 2022