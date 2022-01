‘Tem uma cartilha; Boninho manda’, dispara Mion sobre camarote do BBB - Reprodução/ TV Globo

‘Tem uma cartilha; Boninho manda’, dispara Mion sobre camarote do BBBReprodução/ TV Globo

Publicado 22/01/2022 22:09 | Atualizado 22/01/2022 23:12

Marcos Mion, que comanda o programa “Caldeirão”, da TV Globo, ironizou cenas da entrada dos participantes no Big Brother Brasil 22, em especial o elenco do “camarote”. Em tom sarcástico, característico do quadro “Isso a Globo Mostra”, o apresentador insinuou que os famosos já entravam na casa com um roteiro preestabelecido, seguindo orientação do diretor do programa.



"Para o Camarote, tem uma cartilha: é verdade! O Boninho manda uma cartilha da entrada da celebridade dentro do BBB. Vocês duvidam? Vou provar pra vocês, anota aí, é: choque, felicidade e frase de efeito.", descreveu Mion, ao exibir em sequência a entrada dos famosos nos reality para comprovar sua teoria.



No Twitter, fãs da atração festejaram as ironias de Mion. Confira alguns comentários!

Eu vivi pra ver o Mion fazendo isso a globo mostra do BBB #caldeirão #BBB22 pic.twitter.com/CZDChnLjBL — Isadora Flores (@IsadoraFlores_) January 22, 2022

Mas já acabou??? Boninhooo aumenta o tempo do quadro ISSO A GLOBO MOSTRA BBB puvavoooo!!! Sensacional!!#caldeirão — LuMadonna (@lumadonna) January 22, 2022

Mion PELOAMORDEDEUS nunca mais saia do #Caldeirão eu tô com dor de barriga de rir da cartilha do BBB — Get back, Anne (@AnneDennis) January 22, 2022