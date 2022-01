Natália leva sucessão de tombos na festa do BBB - Reprodução/ TV Globo

Natália leva sucessão de tombos na festa do BBBReprodução/ TV Globo

Publicado 23/01/2022 00:52 | Atualizado 23/01/2022 00:56

A modelo Natália Deodato, participante do 'BBB 22', se destacou no início da primeira festa da edição não apenas pela animação como pela sucessão de tombos que sofreu. A primeira queda ocorreu ainda durante a apresentação do DJ Alok, logo no início da balada. Ela também protagonizou os primeiros 'selinhos' da edição: primeiro, com a atriz Maria e, em seguida, com o administrador de empresas Rodrigo.

Assista aos vídeos e confira a repercussão no Twitter:

esse foi o primeiro tombo da natália dentro do bbb o segundo vai ser melhor ainda ela sendo eliminada



pic.twitter.com/qYoCfPW7Rd — lucas #BBB22 (@Iucascomenta) January 23, 2022

O TOMBO DA NATÁLIA TENTANDO SE LEVANTAR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/W6XaUqqSky — nico no #BBB22 (@niconatv) January 23, 2022