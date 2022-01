Youtuber viraliza ao explicar a ‘lógica do capitalismo’ | Tá na Rede | O Dia

Cauê Moura viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (24) - Reprodução / Internet

Cauê Moura viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (24)Reprodução / Internet

Publicado 25/01/2022 02:30

Rio – O youtuber Cauê Moura foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais na tarde desta segunda-feira (24). Acontece que Cauê publicou um vídeo falando sobre um novo tipo de moeda digital que ganhou espaço no mundo econômico, as NFT’s (token não fungível). No vídeo, o influenciador faz críticas ao modelo de arquivos digitais, ao sistema capitalista e sobra até para a classe média.

Na publicação que viralizou nas redes sociais, Moura afirma que pessoas donas de NFT’s são “otários”, para ele o sistema não passa de “JPEG’s exclusivos” (JPEG é um tipo de extensão na informática para denominar arquivos de imagens). Contudo, sua real crítica é contra o capitalismo. De acordo com ele, o capitalismo criou as NFT’s para criar “escassez no mundo digital”.

Cauê atesta que o capitalismo precisa da escassez funcionar: “Para que uns possam ter muito, outros têm que ter pouco, é o papo de escassez: o capitalismo prospera na escassez. Por isso inclusive que essa classe média nojenta do Brasil ficou com raiva quando anunciaram que ia ter camarão nas marmitas do MTST”, provocou o influencer.

A publicação provocou uma reflexão nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, o vídeo de Cauê atingiu os assuntos mais comentados com mais de 700 mil visualizações em apenas um tweet.