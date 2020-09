A Prefeitura depublicou umna noite desta quinta-feira (10/09), que mantém as medidas restritivas e as regras de funcionamento dos setores, como serviço, comércio, indústrias e hotelaria, mas determina ocom sede no município. A determinação já está em vigor e será reavaliada após o dia 17.De acordo com o Decreto 5.366/2020, não estão mais permitidas atividades no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, no Parque Estadual dos Três Picos e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso).Até então, estavam permitidas atividades como ciclismo, montanhismo e caminhadas nessas áreas de conservação, inclusive no ínicio do mês de agosto uma nova trilha foi inaugurada no Parque Natural , na sede da Pedra da Tartaruga. O parque Natural Municipal foi o primeiro a reabrir, seguindo algumas medidas restritivas, como uso obrigatório de máscaras e controle de acesso.Depois, com nova alteração por meio de decreto, foi autorizado o retorno das atividades nos demais parques. Apesar da permissão, o Parque Estadual dos Três Picos e o Parnaso não estavam realizando atividades, mas havia previsão de reabertura ainda neste mês de setembro.A medida foi determinada em reunião do Gabinete de Crise realizada na última quarta-feira (9/09). Na ocasião, foram avaliadas as medidas de enfrentamento que estavam em vigor no município e determinadas algumascomo forma de prevenção, entre elas aem áreas públicas, com carro-pipa, utilizando solução de água, cloro e sabão, e o, por meio da Guarda Municipal, para coibir aglomerações.