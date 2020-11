A partir deste sábado (7/11)estarão permitidos a retornar às atividades, na, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, aos sábados e domingos, das 10h às 18h. Agora o espaço passa a contar comSegundo a Prefeitura, a feirinha agora passa a funcionar com a maioria dos estantes, mas estão sendo mantidas ase prevenção de contágio a Covid-19, não sendo permitido o uso de provadores, sendo obrigatório o uso de máscara por todos e o distanciamento social. Na terceira fase de flexibilização das atividades na feirinha, que entrou em vigor no dia 15 de agosto, foi feita uma reorganização no posicionamento das barracas para que o local comportasse os expositores que retomaram as atividades, sem que fosse necessário estabelecer o sistema de rodízio.