Por O Dia

Publicado 14/11/2020 14:32

Neste domingo (15/11) os teresopolitanos vão às urnas para eleger seus representantes municipais. Na cidade são sete candidatos à Prefeitura e 450 ao cargo de vereador. No caso dos candidatos a vereador ainda existem oito que tiveram a candidatura indeferida, sendo que seis destes entraram com recurso, de acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Ainda de acordo com o TSE, no município existem 125.325 eleitores aptos a votar e, na intenção de colaborar com o processo eleitoral, o 30º BPM, sediado em Teresópolis, mas que também atende as cidade de São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Carmo, publicou em suas redes redes sociais um vídeo com dicas.

Vale destacar que nas cidades atendidas pelo batalhão, os policiais militares vão auxiliar os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) na garantia dos direitos e no combate aos crimes eleitorais, além de serem os responsáveis pela segurança das urnas e dos locais de votação.



A mensagem transmitida pelo cabo Ronaldo, do setor de comunicação social do batalhão, reforça as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, com o uso de máscara de proteção e ainda dando preferência aos eleitores maiores de 60 anos para votar no horário das 7h às 10h.



“O horário de votação é das 7h às 17h, lembrando que o horário compreendido entre 7h e 10h é um horário preferencial para pessoas idosas. Vão ter também os cuidados que você deverá tomar quando chegar ao local de votação: lembre-se de levar sua máscara, uma caneta, o título de eleitor e um documento com foto. Boa eleição para todos e que você tenha um voto consciente”, afirma o oficial.