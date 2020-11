Por Paula Valviesse

Publicado 14/11/2020 15:10

Teresópolis é a cidade da Região Serrana do Rio batizada em homenagem a Imperatriz Tereza Cristina, esposa do Imperador Dom Pedro II. O município é o mais alto do Estado do Rio de Janeiro, estando a 871 metros do nível do mar, e completou 129 anos no dia 6 de julho.



Nas eleições deste ano, o município tem sete candidatos à Prefeitura, entre eles o atual prefeito, que tenta a reeleição. Com população estimada em 184.240 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Teresópolis tem 125.325 eleitores aptos a votar.



Na economia, os setores de serviço, comércio e o turismo são as principais atividades do município. Mas a cidade ainda tem uma grande importância para o Estado na produção de hortifrutigranjeiros.



Especialmente no Turismo, a cidade é conhecida pelo clima agradável e por suas áreas de conservação, abrigando sedes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, do Parque Estadual dos Três Picos e tendo a maior unidade de conservação de proteção integral criada por um município no Estado, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis.



Perfil dos candidatos



Alex Castellar (DEM/ 25)

Com candidatura própria e sem coligações, o DEM tem como candidato o administrador Alex Castellar, de 46 anos. Casado e natural de Duque de Caxias, Alex Castellar se candidata pela primeira vez a um cargo político municipal, em 2014 ele foi eleito suplente de deputado estadual. Para vice, tem o apoio do pastor Zé Mário.



Geraldo Menezes (PDT/ 12)

Geraldo Menezes, de 67 anos, é o candidato do PDT. Casado e natural de Duque de Caxias, mora em Teresópolis há 26 anos. Advogado, com especializações em Direito Civil, Processo Civil e mestrado em Direito Empresarial, se candidata pela primeira vez a um cargo político, tendo como vice o economista Gilberto Prado.



Leandro Neves (Avante/ 70)

O policial militar Leandro Neves, de 44 anos, é o candidato do Avante. Solteiro e natural de Teresópolis, concorreu ao cargo de vereador na eleição de 2016 e foi eleito suplente na eleição de 2018, quando veio para deputado estadual. Sem coligação, o partido indicou como vice a aposentada Norma Lima.



Luiz Ribeiro (PSDB/ 45)

Luiz Ribeiro, de 66 anos, é o candidato na coligação “Teresópolis Para Todos”, que inclui o PSDB, Republicanos, PV, DC, PODE, PL, PSL, PROS e MDB. Luiz Ribeiro é médico, casado e natural de Teresópolis. Iniciou sua vida política em 1987, tendo sido eleito vereador duas vezes, em 1988 e em 1992, deputado estadual, em 1994, e deputado federal, em 1998. Para vice, a coligação traz a médica Dra. Leide.



Pedro Gil (Patriota/ 51)

Sem coligação, o Patriota tem como candidato a prefeito Pedro Gil, de 59 anos. Casado, administrador de empresa e natural de Sumidouro, mudou-se com a família para Teresópolis quando tinha apenas 9 anos. Foi eleito vereador em 2016 e agora concorre ao cargo de prefeito, tendo como vice o defensor público Sérgio Sampaio.



Rodrigo Koblitz (PSOL/ 50)

Sem coligação, o PSOL lançou a candidatura de Rodrigo Koblitz, de 47 anos, ao cargo majoritário. Solteiro, natural do Rio de Janeiro, é servidor público federal e concorre pela primeira vez a um cargo político, tendo como vice Adriana Paganote.



Vinicius Claussen (PSC/ 20)

Candidato à reeleição, tendo novamente como vice o médico Dr. Ari, pela coligação “Aliança Terê do Bem”, que incluiu os partidos Cidadania, PSD, PSC e Solidariedade, Vinícius Claussen tem 41 anos, é formado em administração, casado e natural de Teresópolis. Foi eleito prefeito nas eleições suplementares realizadas em Teresópolis em 2018, em decorrência do afastamento do cargo do prefeito eleito em 2016, por inexigibilidade, conforme previsto na Lei da Ficha Limpa