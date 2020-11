paraque não têm doenças pré-existentes e que precisam se resguardar da Covid-19 recebeu nesta sexta-feira (27/11) os primeiros hóspedes. Segundo a Prefeitura de Teresópolis,da Casa de Repouso Lar Feliz, em Providência, 2º distrito, chegaram ao abrigo pela manhã, acompanhados de um assistente social.e conta comSerrana. Com uma equipe contratada pelo estado, com assistente social e cinco cuidadoras, os idosos atendidos têm pensão completa (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) e ficam acomodados em quartos com banheiro, ar-condicionado, tv e varanda.A iniciativa acontece em parceria com o Governo do Estado, com coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fará a regulação das vagas junto aos municípios da Região Serrana. Teresópolis foi o único município que cumpriu as exigências do Estado para a abertura do Abrigo Regional, com a apresentação de toda a documentação solicitada tanto da Secretaria quanto do hotel que vai abrigar os idosos.As instituições do município ligadas aos cuidados com o idoso, como asilos, podem indicar idosos para o abrigo, caso necessário, assim como as famílias que tiverem alguma pessoa com Covid-19 em casa e precisam preservar o idoso.