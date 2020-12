, oe os 19 vereadores eleitos para o mandato de 2021 a 2024(18/12) pela juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) de Teresópolis Marcela Assad, no Fórum da Comarca do município. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama Paula Schütte Claussen e da esposa do vice Dr. Ari, Joana Scussel.“Agradeço em primeiro lugar a Deus, às nossas famílias e à população que renovou sua confiança na nossa gestão reforçando o meu compromisso de continuar liderando o município com amor, transparência e honestidade, dando continuidade ao processo de transformação de Teresópolis já iniciado no nosso primeiro mandato. A mudança continua com todos nós! Que Deus nos abençoe e oriente”, disse emocionado Vinicius Claussen.Vinícius Claussen (PSC), de 41 anos, foi reeleito para administrar o município de Teresópolis por mais quatro anos no primeiro turno nas Eleições 2020, no domingo, 15 de novembro . Do total de 92.122 votos válidos, ele recebeu 45.484 votos (56,17%), sendo a votação mais expressiva dos últimos anos no município.Claussen concorreu ao pleito pela coligação “Aliança Terê do Bem”, que incluiu os partidos Cidadania, PSD, PSC e Solidariedade, junto com o seu atual vice, o neurologista Dr. Ari Boulanger, de 49 anos. Também em novembro, o prefeito reeleito concedeu uma entrevista ao jornal O DIA , na qual falou um pouco sobre as preocupações em função da pandemia de Covid-19, ações e medidas que serão tomadas em continuidade a sua administração e os principais desafios que espera enfrentar.