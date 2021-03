Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:30

Neste sábado (06/03), as equipes de fiscalização da Prefeitura de Teresópolis, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, percorreram os bairros da cidade verificando o cumprimento das medidas restritivas do Decreto Municipal 5.476/2021, que endureceu as ações contra o avanço do contágio da Covid-19. Desta vez os fiscais flagraram uma festa, em uma propriedade particular no bairro Tijuca, com aglomeração.



A festa foi interrompida e os responsáveis deverão responder pelo descumprimento das medidas sanitárias vigentes no município. Outro foco de aglomeração e desrespeito ao decreto também foi flagrado no bairro Cascata Guarani, em um hotel que estava realizando um evento e foi intimado e notificado.



Além disso, foram feitas rondas pelos bairros Caleme, São Pedro e Beira Linha, onde foi constatado que os estabelecimentos comerciais estavam fechados, cumprindo com as regras do decreto. Mas na Várzea, um bar foi notificado e, na Barra, outro bar foi multado por funcionar fora do horário permitido.



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.