Publicado 12/03/2021 13:32

Teresópolis tem intensificado as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 desde o início do ano. Além das ações de fiscalização, que estão acontecendo diariamente pelos bairros da cidade, ainda são realizadas ações de conscientização, como a que ocorreu nesta quinta-feira (11/03), pelas ruas do bairro Várzea, onde as equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o mascote da Guarda, distribuíram máscaras para a população.



Ações do tipo estão sendo realizadas desde o ano passado e o mascote, sempre devidamente identificado e usando máscara, chama a atenção e dá o exemplo de como a barreira de proteção deve ser utilizada e sua importância na diminuição do contágio pelo vírus.



Vale destacar que nas ações de fiscalização, realizadas por equipes da Fiscalização Fazendária e da Vigilância Sanitária, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, é verificado o cumprimento das medidas restritivas do Decreto Municipal 5.476/2021, que endureceu as ações contra o avanço do contágio da Covid-19 em Teresópolis, retornando inclusive com o rodízio de CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais e de serviços.



O novo decreto prevê punição mais severa de aplicação imediata de multa para a empresa com infrações relacionadas a: ocupação máxima permitida, disponibilidade de álcool gel, uso de máscaras por clientes e colaboradores e venda de bebidas alcoólicas para consumidores sem mesa definida. Em caso de reincidência, multa e lacre da atividade comercial, com retirada de lacre apenas após o término do processo administrativo.



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.