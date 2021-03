Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:54

A Prefeitura de Teresópolis emitiu um comunicado nesta quinta-feira (25/03) informando que cumprirá com as medidas estabelecidas pelo Governo do Estado, que institui o feriadão entre os dias 26 de março e 1º de abril. Para isso, um novo decreto será publicado hoje ainda, regulamentando o funcionamento das atividades econômicas durante o período.

Além das datas estabelecidas pelo projeto do Governo do Estado, aprovado na última quinta-feira (24/03) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, na íntegra, incluindo as emendas, também conta o feriado nacional do dia 2 de abril, Sexta-feira Santa, o que faz com que a paralisação seja estendida até o domingo (4/04).

O município ainda informa que o calendário de vacinação contra a Covid-19 será mantido. Atualmente o município está seguindo um cronograma com data específica para cada faixa etária, que inclui idosos com idades entre 75 e 70 anos. No caso dos idosos com 70 anos, a vacinação está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (29/03).

Também fica mantido o funcionamento normal de todas as unidades de Saúde e a prestação de outros serviços essenciais.

Entendendo que a medida de restrição de circulação por CPF tem trazido resultados satisfatórios de isolamento social, o município manterá as medidas já em vigor e também adotará novas medidas:

- Serão respeitadas as convenções de acordos trabalhistas dos segmentos produtivos. Os trabalhadores devem se informar junto ao empregador ou às associações de classe sobre o que está acordado para sua categoria.

- As barreiras sanitárias nas entradas do município serão reforçadas para que Teresópolis não receba a migração de pessoas de outros municípios devido ao feriado.

- Serão fechadas as sedes em Teresópolis dos parques municipal, estadual e federal para desmobilizar a ocupação desses espaços.

- Seguindo o artigo 6º do decreto estadual, ficam suspensas as atividades escolares presenciais nas redes pública e particular de ensino, bem como de cursos livres, profissionalizantes e de línguas regularmente em funcionamento.

- Prédios da administração pública municipal terão funcionamento exclusivamente interno durante todo o período.

“Nossa medida de distanciamento social inteligente com o rodízio CPF está nos trazendo resultados bastante positivos, mas não podemos relaxar. É importante que seja respeitado esse período estabelecido pelo Governo do Estado para vencermos o mais rapidamente possível esse momento desafiador para Teresópolis, para o Estado e o país, salvando vidas e empregos”, comenta o prefeito Vinicius Claussen.