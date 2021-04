Por O Dia

01/04/2021

A Câmara de Vereadores de Teresópolis aprovou na sessão ordinária do dia 23 de março a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a utilização dos recursos pelo Governo do Estado, Governo Federal e também por emendas parlamentares e pelo Legislativo Municipal ao Executivo para enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A CPI foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial no dia 25, quando ficou estabelecido o início da contagem do prazo de 120 dias, prorrogável caso seja necessário, para entrega de relatório e também os três membros da comissão.

Participam da CPI o vereador Marcos Rangel Schwenck de Moura, o Rangel (PP), que propôs a abertura da comissão e, por isso, também foi escolhido para presidir os trabalhos; e os vereadores Paulo Sérgio da Silva, o Teco Despachante (Cidadania), e Carlos Eduardo Pimentel Barbosa, o Dudu do Resgate (SD).

Desde o início da pandemia, Teresópolis recebeu cerca de R$ 100 milhões, que foram repassados pelos governos Estadual e Federal e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e ainda R$ 2,7 milhões, que foram devolvidos aos cofres públicos pela Câmara de Vereadores de Teresópolis.