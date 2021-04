Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, colocou à disposição da população mais funcionalidades no Painel Covid-19. Essa semana, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia incorporou na ferramenta novas informações sobre o monitoramento do Distanciamento Social Inteligente, usando uma metodologia baseada em informações dos Relatórios de Mobilidade do Google.

O Vacinômetro também ganhou uma nova página, que agora conta com detalhamento da evolução da vacinação, percentual da população vacinada e quantidade de vacinas aplicadas por doses.



Os Relatórios de Mobilidade do Google possibilitam o acompanhamento do deslocamento da população por segmentos, o que traz para a Prefeitura maior precisão na avaliação e monitoramento das medidas restritivas e reforça a estratégia do ''Distanciamento Social Inteligente'' adotada pelo Gabinete de Crise.

Os Relatórios de Mobilidade mostram gráficos com tendências de deslocamento ao longo do tempo por região e em diferentes categorias de locais, como varejo e lazer, mercados e farmácias, parques, estações de transporte público, locais de trabalho e áreas residenciais.

Vale destacar que os relatórios foram desenvolvidos para dar informações úteis sem deixar de obedecer aos protocolos de privacidade do Google. Segundo a plataforma, jamais serão disponibilizadas informações de identificação pessoal, como local, contatos e deslocamento de indivíduos. Os insights dos relatórios são criados com conjuntos de dados agregados e anônimos de usuários que ativaram a configuração Histórico de localização, que fica desativada por padrão. Aqueles que optaram por usar esse recurso podem desativá-lo a qualquer momento na Conta do Google.

“A tecnologia tem sido nossa grande aliada tanto na transparência das informações da pandemia para a população quanto para a tomada de decisão do Gabinete de Crise. Por meio da nossa Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, vamos continuar em busca de novas ferramentas para reforçar a precisão da análise e o monitoramento das ações de combate ao coronavírus”, afirma o prefeito Vinícius Claussen.