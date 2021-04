Por O Dia

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados na terça-feira (30/03) pelo Ministério da Economia, demonstram que o saldo de empregos formais em Teresópolis, no mês de fevereiro, foi o melhor dos últimos 13 anos, com saldo positivo de 216 empregos (admissões menos as demissões).

Em 2021, o saldo geral é positivo com 391 contratações, demonstrando a continuidade da recuperação responsável e gradual das atividades econômicas, ainda durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Com o resultado de fevereiro, Teresópolis chega ao sétimo mês consecutivo com saldo positivo de emprego. Os dados são referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e o mês em questão.

Em fevereiro foram 1.166 admissões com saldo total positivo de 216 colocações profissionais, com um resultado positivo em todos os setores. No consolidado de 2021 todos os setores econômicos em Teresópolis demonstram saldo positivo, com destaque para as atividades de Serviços com um saldo positivo de 235 empregos criados, seguido pelo Comércio com 86. Ao total, Teresópolis registra 32.003 trabalhadores com registro no emprego formal.