Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:00

Após a obra de adaptação no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. Eitel Abdallah (Tiro de Guerra), no bairro São Pedro, em Teresópolis, a unidade volta a prestar atendimento nesta segunda-feira (5/04), de acordo com a previsão da Prefeitura. O SPA passará a receber o atendimento clínico antes realizado na UPA 24h. A unidade também vai oferecer o serviço de observação temporária de pacientes (internação clínica para casos não graves).

Além dessas mudanças, outras adequações foram feitas para aprimorar a estrutura de enfrentamento à Covid-19 em Teresópolis para ampliar a oferta de atendimento aos pacientes com a doença e ao mesmo tempo proteger os pacientes que buscam outras especialidades. Todas as medidas foram implementadas após amplo debate e avaliação do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, coordenado pelo prefeito Vinicius Claussen.

Publicidade

A Unidade de Pronto-Atendimento 24h (UPA) funcionará como unidade para atendimento de pacientes Covid-19 e de outras emergências de alta gravidade, mas deixa de ser referência para atendimento clínico. A gestão municipal está trabalhando, ainda, para abrir 30 leitos clínicos na Beneficência Portuguesa como retaguarda do atendimento da UPA e do SPA do Tiro de Guerra.

Com as obras de adequação, o SPA Dr. Eitel Abadallah passa a contar com a seguinte estrutura: recepção; consultórios clínicos; classificação de risco; internação de clínica médica; salas de repouso; sala de estabilização; sala de preparação de medicação; farmácia; sala de enfermagem; sala de medicação; sala de sutura; administração; banheiros; e cozinha.

Publicidade

Na última terça-feira (30/03), o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, o secretário de Saúde, Antonio Vasconcellos, a subsecretária de Atenção Básica à Saúde, Edneia Martuchelli, e o secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., vistoriaram as obras na unidade.

“As adequações que estamos fazendo no SPA Dr Eitel Abdallah têm o objetivo de aprimorar os fluxos de atendimento, principalmente durante este período de pico da pandemia. Nossa expectativa é que o espaço comece a funcionar como unidade secundária na próxima segunda, recebendo os pacientes de atendimento clínico que, até o momento, é feito na UPA 24h. O SPA também vai oferecer o serviço de internação clínica para casos não graves. Até lá, manteremos um atendimento de transição para os pacientes na unidade”, explicou o Prefeito.