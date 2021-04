Por O Dia

Com o recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai retomar nesta segunda-feira (12/04) a vacinação de idosos com 67 anos, que foi interrompida na última semana devido ao esgotamento do imunizante.

A vacinação acontecerá das 9h às 15h, em sistema drive-thru, nos postos montados na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca, onde serão disponibilizadas 900 doses; em frente ao Posto de Saúde em Pessegueiros, com 100 doses; e em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde, com 200 doses.

Pessoas a pé também serão atendidas. Os idosos precisam levar documento de identificação (identidade e CPF), cartão SUS e comprovante de residência.

Com a chegada de mais doses, a Secretaria Municipal de Saúde informa que também realizará repescagem de idosos com idades acima de 67 anos, que tenham perdido a data agendada para imunização.

Campanha Dose de Solidariedade

Com a retomada da vacinação, as pessoas que forem se vacinar podem ainda aderir à campanha “Dose de solidariedade”, com a doação de uma lata de leite em pó para crianças até 12 meses.

A campanha promove uma corrente do bem contra a mortalidade infantil, com o objetivo de arrecadar 6 mil unidades para apoiar mães que possuam condições clínicas que as impeçam de amamentar os filhos.

A campanha “Dose de solidariedade” é uma ação solidária e não é uma condição para as pessoas receberem doses da vacina contra a Covid-19 uma vez que a vacinação é um direito legal.