Publicado 15/05/2021 15:25

A Secretaria de Saúde de Teresópolis está cadastrando pessoas a partir dos 60 anos, acamadas, para recebimento da vacina contra a gripe (Influenza H1N1) em domicílio. A partir de segunda-feira (17/05), o município entra na segunda fase da campanha nacional, tendo como público-alvo professores e idosos acima dos 60 anos.

Para se cadastrar, basta que o idoso ou os responsáveis preencham o formulário disponibilizado no Site da Prefeitura. A partir dessas informações, a Secretaria Municipal de Saúde vai elaborar um cronograma de vacinação. A vacina será aplicada pela equipe do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar).

Vale destacar que, devido a baixa cobertura de imunização do grupo prioritário da 1ª fase , no qual estão incluídos crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias) e trabalhadores da área da saúde, a vacinação para este público também continua.

O atendimento acontece em todas as unidades de atenção primária à Saúde (postos de saúde) e também no Centro Materno Infantil (na Várzea), de segunda a sexta, das 8h às 17h. Sendo que as unidades da Fonte Santa, Meudon e Rosário, onde há o Programa ‘Saúde na Hora’, também funcionam aos sábados, das 8h às 17h.