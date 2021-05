Por O Dia

Teresópolis inaugurou nesta sexta-feira (22/05) o terceiro monumento “Eu Amo Terê”, dessa vez o totem foi instalado na Praça Senta a Pua, no Soberbo, bem na entrada da cidade. Para receber o monumento, a Praça Senta a Pua teve seu paisagismo revitalizado pela paisagista da Prefeitura, Denise Marques, e também recebeu novos mastros com as bandeiras nacional, do Estado do Rio e do município.

O local ainda passará por mais intervenções em breve, resultado de um projeto em fase de captação de recursos que inclui a inauguração da Casa do Artesão e a construção de um novo pórtico, na divisa da Avenida Rotariana com a BR-116.

A entrega do terceiro totem artístico para o município foi feita pelo prefeito Vinicius Claussen, pelo Secretário de Turismo, Maurício Weichert, pelo subsecretário de Turismo, Henrique Silva, pelo superintendente do Teresópolis Shopping, Marcelo Santa Cecília, e pela diretora do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), Vivian Paim.



“Teresópolis vive um novo momento de sua história. A população está resgatando o orgulho de viver aqui. Esse monumento é um estímulo a esse amor, ao sentimento de pertencimento e ao amor por nossa Terê. Além disso, este totem especialmente posicionado na entrada da cidade será mais um equipamento para estimular o turismo, que é uma das nossas vocações e que será essencial para a recuperação da nossa economia no pós pandemia, trazendo dinheiro novo e gerando emprego e renda para a população”, afirmou o prefeito Vinicius Claussen.



Doado pelo Teresópolis Shopping e desenvolvido por alunos do curso de Engenharia Civil do Unifeso, o monumento construído com as cores da bandeira do município e com o símbolo da montanha mais famosa da região, o Dedo de Deus, reforça o sentimento de orgulho da população pelo lugar onde vive, além de proporcionar uma identidade visual nova, moderna e de vanguarda para Teresópolis.



Também acompanharam a inauguração os vereadores Gustavo Simas e Paulinho Nogueira, os secretários municipais de Cultura, Cléo Jordão, de Defesa Civil, coronel Albert Andrade, e de Esportes, Gustavo Lopes, e também Marcelo Netto, assessor do Deputado Federal Hugo Leal.