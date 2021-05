Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo confirmou o recebimento do primeiro lote da vacina Pfizer/ BioNTech nesta segunda-feira (24/05). Segundo a Secretaria de Saúde, a remessa contendo 1.170 doses do imunizante enviada pelo Governo do Estado, chegou pela manhã, transportada por um helicóptero, que pousou no 11º BPM.

Segundo a Secretaria de Saúde, a vacina será utilizada dentro do prazo de cinco dias na aplicação da primeira dose para o grupo atualmente atendido pelo cronograma: pessoas a partir de 18 anos que sejam portadoras de diabetes mellitus e portadores de comorbidades com idade entre 47 e 53 anos.

As doses da vacina Pfizer estão armazenadas na câmara fria da Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro, onde também estão as seringas, agulhas e soro para diluir a vacina. Os insumos específicos para aplicação deste imunizante foram entregues a Nova Friburgo pelo governo estadual no último sábado (22/05).