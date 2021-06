Projeto começou há dois anos, por meio de recursos da Associação e de doações de empresas - Bruno Nepomuceno

O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, esteve esta semana no Vale dos Lúcios, em Bonsucesso, no terceiro distrito, acompanhado da primeira-dama, Paula Claussen, e da Secretária de Cultura, Cléo Jordão, para inauguração de mais Ponto de Ônibus e de Leitura. O projeto de incentivo à leitura é da APROLUC (Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica de Lúcios e Comunidades Vizinhas), junto com a comunidade e empresários locais.

"Muito feliz em ver a comunidade abraçando as famílias da região, a união das pessoas de bem para ressignificar os espaços públicos. Pedi à nossa Secretaria de Cultura para abraçar esse lindo projeto. Já apresentamos a proposta para o Governo do Estado e estamos em fase de captação de recursos para levar a iniciativa para outros bairros do interior", comentou o prefeito Vinicius Claussen.

A primeira-dama, Paula Claussen, que também é artesã, participou da iniciativa colaborando com a pintura do painel do ponto de ônibus, juntamente com a artista Patrícia Silva.

"Foi um prazer imenso participar um pouquinho desse projeto tão grandioso que a APROLUC concebeu junto com a comunidade. Eu desejo que outras associações se inspirem nesse tipo de iniciativa e que também façam a sua própria versão, na sua localidade, de acordo com a demanda que eles percebem no entorno. Ver a comunidade abraçando um projeto desses com tanto carinho, com tanto cuidado, é realmente admirável, de aplaudir de pé. São ações desse tipo que mudam o mundo. Quando a gente se sente responsável por cada cantinho da nossa cidade e a gente cuida com essa responsabilidade, a gente tem uma cidade transformada, mais bonita, mais cuidada e melhor para os cidadãos”.

A iniciativa já foi apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura ao Governo do Estado e deverá ser replicada em breve em outros bairros do interior, como conta a Secretária de Cultura, Cléo Jordão: “A pedido do Prefeito, levamos o projeto dos pontos de ônibus e leitura para a Secretaria de Estado de Cultura, como um exemplo de ação que promove a cultura nos bairros, e a iniciativa foi muito elogiada. Falamos do nosso desejo de ver esse projeto acontecendo em outros bairros do interior e estamos trabalhando junto ao Estado para captar os recursos necessários para isso”, comentou Cléo Jordão.

O projeto

A presidente da APROLUC, Rosana Martuchelli, relatou que o projeto começou há dois anos, por meio de recursos da Associação e de doação de algumas casas de materiais de construção, e precisou parar por conta da pandemia. Porém, os moradores perceberam que era necessário retornar com o projeto, pois fazia falta principalmente para as crianças. Os livros são doados por pessoas comuns e por autores de Teresópolis.